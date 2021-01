per Mail teilen

Eigentlich ist der Winter immer eine zeckenfreie Zeit - erst mir Frühlingsbeginn stieg stets die Gefahr durch Zeckenstiche. Inzwischen steigt das Risiko für Menschen, schon früher im Jahr an Erregern zu erkranken. Grund ist der Klimawandel mit wärmeren Temperaturen auch im Winter. Davon profitiert auch die sogenannte Auwaldzecke, die auch Winterzecke genannt wird. Das mildere Klima kommt dieser Buntzeckenart sehr entgegen. So sucht die Auwaldzecke schon bei Temperaturen um die vier Grad aktiv nach Wirten, die sie stechen könnte. Insgesamt ist die Gefahr für Menschen aber noch sehr klein, früher im Jahr etwa an FSME zu erkranken. Wie sehr die Auwaldzecke hier inzwischen heimisch geworden ist, hatten Untersuchungen der Uni Hohenheim gezeigt.