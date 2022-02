Autozulieferer Allgaier soll kurz vor Verkauf stehen

Der Autozulieferer Allgaier soll kurz vor dem Verkauf stehen. Darüber berichtet am Donnerstag das Handesblatt. Das Unternehmen mit Sitz in Uhingen (Kreis Göppingen) gehört der Familie des früheren Arbeitgeberpräsidenten und heute 83-jährigen Dieter Hundt. Es soll nun an einen chinesischen Investor gehen, so das Handelsblatt. Auf SWR-Nachfrage wollte man sich bei Allgaier wegen des laufenden Investitionsprüfverfahren nicht zum Verkauf äußern. Die Geschäftsführung hatte dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass der Autozulieferer zum Verkauf stehe. Dass es sich bei dem übriggebliebenen Interessent um ein chinesisches Unternehmen handelt, bestätigten laut Handelsblatt jetzt Arbeitnehmerkreise.