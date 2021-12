Pizzadienst überschlägt sich

per Mail teilen

In der Stuttgarter Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof hat sich am Samstagabend ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Einer der Unfallwagen landete dabei auf dem Dach. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei, als ein 56-jähriger Autofahrer aus einer Hotelausfahrt auf die Straße abbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines Pizzalieferanten. Dieser wurde nach links abgewiesen, überschlug sich und kam danach auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Pizzabote wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei Unfall ist nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden.