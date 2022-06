Mutmaßliche Autoschieberbande zerschlagen

Die Ermittlungsbehörden haben offenbar eine Autoschieberbande hochgenommen, die auch im Großraum Stuttgart tätig war. Wegen des Verdachts der Autoschieberei hat die Polizei am Dienstag 14 Wohnungen und Geschäftsräume im Großraum Stuttgart, in Nordrhein-Westfalen und Italien durchsucht. Insgesamt neun Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit Sommer 2020 Autos illegal nach Italien verschoben und dadurch mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht zu haben. Bei den Durchsuchungen in Deutschland und Italien stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher. Zwei Männer wurden verhaftet. Einer der beiden wird außerdem verdächtigt, seit April 2020 zu Unrecht Kurzarbeitergeld in Höhe von 120.000 Euro bezogen zu haben.