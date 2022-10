per Mail teilen

SWR SWR - Foto: Alexander Kluge

Sandra Kolnik arbeitet für das SWR Studio Stuttgart als Reporterin, in den Nachrichten und als Online-Redakteurin. Gestern mit dem Förster im Wald, heute beim Gerichtsprozess, morgen die Erfahrungen der Telefonseelsorge während der Pandemie - sie liebt die Themenvielfalt in einer aktuellen Redaktion.

Vor dem SWR

Sandra Kolnik hat in Essen und Mainz studiert. Ihr Volontariat hat sie beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt gemacht, danach zog es sie wieder in die Heimat.