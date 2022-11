per Mail teilen

Nicole Florié SWR

Nicole Florié arbeitet für das Studio Stuttgart, ist Autorin und Redakteurin für Fernsehen, Hörfunk und online. Als Chefin vom Dienst am multimedialen Desk plant sie die Themen und hält (möglichst alle) Themen-Fäden für Radio, Fernsehen und online in der Hand.

Ihre Leidenschaft gehört dem Erzählen von guten Geschichten. Über Menschen in der Region mit all dem, was sie beschäftigt: Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, emotionale und bunte Geschichten. Ihre erste Liebe ist und bleibt der Film, bunt und bewegt.

Vom Studium direkt zum SWR

Nicole Florié hat in Tübingen Biologie und Sport studiert. Fast logisch war da ein Praktikum in der SDR-Sportredaktion von "Sport im Dritten". Nach dem Volontariat beim damaligen SDR dann die landespolitische Redaktion. Viele Jahre und viele Filme folgten, bei Report Mainz, Dokumentationen für die Reihe "…betrifft", für Arte, Reportagen für die ARD. Und immer ging es um die Menschen und ihre Geschichten.