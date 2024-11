Nathalie Mayer-Bleil SWR

Nathalie Mayer-Bleil arbeitet seit 2015 als Redaktionsassistentin im SWR Studio Stuttgart. Langweilig wird es nie, da die Arbeit am Desk, an dem die Themen für Hörfunk, Online und Fernsehen geplant werden, sehr vielseitig ist. Gemeinsam mit den CvDs sitzt sie dort, unterstützt beim Programm-Machen und hat stets ein offenes Ohr für die mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen umfassende Redaktion.

Vor dem SWR

Nathalie Mayer-Bleil hat eine kaufmännische Ausbildung absolviert und nach dem Fachabitur zum ersten Mal Radio-Luft bei einem sechsmonatigen Praktikum in der Nachrichtenredaktion von Antenne 1 in Stuttgart geschnuppert. Dort war sie als Reporterin immer mit Mikrofon und Kopfhörern bewaffnet auf der Jagd nach den besten Umfrage-Tönen. Somit war klar, dass die Arbeit in einer aktuellen Redaktion das ist, was ihr Spaß macht.