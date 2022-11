per Mail teilen

Miriam Staber SWR Alexander Kluge

Miriam Staber berichtet als Multimedia-Reporterin und Nachrichten-Redakteurin aus der ganzen Region Stuttgart. Das bedeutet, dass sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt - von Politik über Sport bis hin zu "bunten" Geschichten. Außerdem arbeitet sie für die SWR-Fachredaktion "Religion und Welt". Ihr Spezialgebiet: Inklusion.

Vor dem SWR

Miriam Staber hat nach dem Abitur im Ländle (in Holzgerlingen im Kreis Böblingen) für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südafrika absolviert. Studiert hat sie Internationale Politik mit Schwerpunkt Arabische Welt und Soziologie – und nebenher hat sie beim "Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses" eine Journalistenausbildung gemacht. Miriam Stabers Anfänge beim SWR liegen im Studio Tübingen, nach dem Volontariat blieb sie dann in Stuttgart. Aktuell reist sie immer wieder für Korrespondenten-Vertretungen nach Istanbul, Kairo oder Johannesburg.