Ines Hennings ist auch für das Studio Stuttgart on air - man hört sie in den Nachrichten, sie ist als Reporterin unterwegs oder sie schreibt auch mal fürs Netz. Außerdem arbeitet sie online für SWR1 und auch für die Verkehrsredaktion. Ihr Plan, einmal Lehrerin zu werden, war schnell verflogen, als sie vom Radio-Virus infiziert wurde.

Vor dem SWR:

Vor Ihrer Zeit beim SWR hat Ines Hennings an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Grundschullehramt studiert und in dieser Zeit für verschiedene private Radiostationen gearbeitet.