Bettina Fieger SWR Alexander Kluge

Bettina Fieger arbeitet für das Studio Stuttgart als multimediale Redakteurin und Reporterin mit Schwerpunkt Fernsehen. Das Spektrum in der regionalen Berichterstattung umfasst dabei alle Themen des aktuellen Zeitgeschehens aus Wirtschaft, Politik und Kultur - von bunten Geschichten bis zu Hintergrundberichten. Vor der Fusion von SWF und SDR hat sie als langjährige SWR-Mitarbeiterin hat sie im Landesstudio Mainz gearbeitet.

Vor dem SWR

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Führungskraft in der freien Wirtschaft unter anderem für die Deutsche Bank und Daimler folgte 2005 ein Auslandaufenthalt in Südafrika bis 2010. Während dieser Zeit war Bettina Fieger auch als freie Mitarbeiterin/Producerin für das ARD-Auslandsstudio in Johannesburg tätig und berichtete insbesondere von 2009 bis 2010 rund um die Fußball WM aus Südafrika.