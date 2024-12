Beate Metschies privat

Beate Metschies arbeitet seit 2018 für das Studio Stuttgart als Autorin und Redakteurin vor allem für das Fernsehen. Sie ist gern nah bei den Menschen und stellt sie in Portraits und Reportagen vor. Ihr Interesse an Wohn- und Architekturthemen zeigt sich in Features und Beiträgen. Sie mag die Region Stuttgart mit ihrer Vielfalt.

Vor dem SWR

Aufgewachsen in Stuttgart, studierte Beate Metschies Journalistik in Eichstätt und absolvierte danach ein Fernseh-Volontariat beim SDR. Seit 1993 macht sie Filme für die Landesschau BW, Tagesgespräch Eins Plus, Kultur Südwest, Treffpunkt, Landesschau unterwegs, Made in Südwest, Mensch Leute und Lebensart.

