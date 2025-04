per Mail teilen

Anabel Giesbert arbeitet im Studio Stuttgart als Reporterin für Online und Hörfunk. Die gebürtige Hessin ist für ihr Masterstudium nach Stuttgart gezogen. Sie interessiert sich besonders für gesellschaftliche und kulturelle Themen.

Vor dem SWR

Vor dem SWR hat sie neben ihrem Bachelor-Studium in Medien- und Kommunikationsmanagement in Heidelberg bei RON-TV als TV-Reporterin gearbeitet, also dem Regionalsender von RTL für das Sendegebiet Rheinpfalz, Odenwald und Neckar. Außerdem war sie bei den Burda Studios als TV-Journalistin tätig.