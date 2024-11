Valentin Beige arbeitet im Studio Stuttgart für die Nachrichten aus der Region. Themen entdecken und recherchieren, Nachrichten für den Hörfunk schreiben und sprechen sowie Artikel für das Online-Angebot: Das ist sein Tagesgeschäft. Wenn Valentin Beige nicht für den SWR arbeitet, dann macht er mit Vorliebe längere Radiobeiträge, meist für den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.

Vor dem SWR

Studium der Geographie in Würzburg und Wirtschaftsgeographie in Marburg. In dieser Zeit Radioreporter in Hessen und Redakteur vom Dienst für einen Kölner Radiosender. Volontariat an der katholischen Journalistenschule ifp in München.

