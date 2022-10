Torsten Hansel-Engelhart

Eine Privatinitiative aus der Südpfalz will am Donnerstag 60 Tonnen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Die Organisatoren rufen dazu auf, die Spritkosten für den Transport mit einer Spende zu unterstützen.

Die Organisatoren rechnen mit Spritkosten von insgesamt 15.000 Euro. So viel Geld werde für die sechs Fahrzeuge nach Polen und zurück benötigt. Die Hilfsgüter werden auf drei LKW und zwei Lieferwagen verteilt. Heute soll alles eingeladen und verpackt werden. Gespendet wurden unter anderem Lebensmittel, Hygieneartikel und Kinderwagen. Zusätzlich fährt nach Angaben der Organisatoren ein Reisebus im Hilfskonvoi mit, um Flüchtlinge auf dem Rückweg mit nach Deutschland zu nehmen. Die privaten Organisatoren, die unter anderem aus den südpfälzischen Orten Landau, Offenbach und Annweiler kommen, äußerten sich überwältigt von der großen Spendenbereitschaft. Vor zwei Wochen hatten sie einen ersten Aufruf dazu im Internet gestartet. mehr...