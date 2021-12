Mercedes-Benz darf selbststeuerndes Fahrsystem einbauen

Der Stuttgarter Autobauer will ab 2022 hochautomatisiertes Fahren in manchen Serien-Luxuslimousinen anbieten. Eine deutsche Behörde erlaubt das. Doch eines bleibt weiter verboten.

Nächstes Jahr will der Stuttgarter Autobauer den schon angekündigten "Drive Pilot" in die Luxuslimousine S-Klasse und das elektrische Gegenstück EQS einbauen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilte für ein Mercedes-Modell die den Angaben zufolge weltweit erste Typgenehmigung beim automatisierten Fahren für ein automatisches Spurhaltesystem, wie das Amt in Flensburg bestätigte. Was das neue System kosten soll, ist noch nicht bekannt.

Mercedes-Modelle mit Selbststeuerung

Fahrerinnen und Fahrer können damit laut Daimler-Vorstand Markus Schäfer zum Beispiel bei Staus auf bestimmen Autobahnabschnitten die Verantwortung an das Fahrzeug übergeben. Es regele dann Geschwindigkeit und Abstand selbst, werte den Streckenverlauf und die Verkehrszeichen aus und alles, was auf der Strecke passiere. Außerdem reagiere das neue System auf unerwartet auftretende Verkehrssituationen und könne zum Beispiel eigenständig ausweichen oder bremsen.

Beim autonomen Fahren sollen Menschen das Lenken an das Auto abgebeben können. SWR

Auch im Mercedes dürfen Menschen am Steuer weiterhin nicht schlafen

Das automatisierte Fahren sei bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich. Der Mensch am Steuer könne unter bestimmten Bedingungen Filme anschauen oder im Internet surfen - schlafen dürfe er oder sie dabei aber trotzdem nicht, so Schäfer.

Der Daimler-Vorstand sprach in diesem Zusammenhang von Pionierarbeit und einem Durchbruch: Mercedes-Benz sei der erste Hersteller, bei dem "hochautomatisiertes Fahren in Deutschland in Serie" gehe. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) selbst sprach von einem wichtigen ersten Schritt auf dem Weg zur Automatisierung. Die Behörde setze in Deutschland und international Maßstäbe auf dem Weg zum autonomen Fahren, sagte KBA-Präsident Richard Damm. Die Technik soll nach Angaben von Mercedes-Benz auch auf Straßen in den USA und China zum Einsatz kommen.