Es geht um eine Serie von etwa 30 Münzgeldautomatenaufbrüchen in Baden-Württemberg und Bayern - jetzt hat die Polizei einen 41 Jahre alten Mann aus Stuttgart als Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Gegen den Mann wurde zunächst im Rahmen eines anderen Verfahrens ermittelt, teilte das zuständige Polizeipräsidium Aalen am Freitag mit. Deshalb wurde die Wohnung des Tatverdächtigen am Donnerstag durchsucht. Dabei seien mehrere Taschen und Koffer mit Münzgeld entdeckt worden. Unter anderem soll der 41-Jährige Mitte Juli in einer Bankfiliale in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen Münzeinzahlungsautomaten aufgebrochen haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.