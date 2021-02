per Mail teilen

Die IG Metall hat vor der 3. Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg zu einem Autokorso durch Stuttgart aufgerufen. Die Demo wurde vom Ordnungsamt zugelassen. Da der Autokorso um 12 Uhr mittags am Fernsehturm starten soll, befürchtet die Stadt keine Verkehrsbehinderung. Ziel ist eine Versammlung auf dem Cannstatter Wasen. Auch diese findet im Auto statt und wird über das Radio übertragen.