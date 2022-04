Autokorso in Stuttgart: Demo gegen Diskriminierung russischsprechender Menschen

Mit einem Autokorso durch die Stuttgarter Innenstadt haben am Samstagnachmittag russischsprechende Menschen gegen Diskriminierung demonstriert. Es waren rund 200 Fahrzeuge beteiligt.

Der Autokorso der laut Polizeiangaben friedlich verlief, schlängelte sich nach einer Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz auf der Waldau durch die Stuttgarter Innenstadt. Der Protest richtete sich laut Mitorganisatorin und stellvertretender Sprecherin Sana Schenke gegen die Ablehnung der Russen in Deutschland. Man solle aufhören, Kinder und auch Erwachsene zu diskriminieren, wenn man höre, dass sie Russisch sprechen, so Schenke. Alle wünschten sich doch nur ein friedliches Miteinander.

Demo gegen Diskriminierung russischsprachiger Menschen in Stuttgart SWR

Politiker für striktes Durchgreifen bei Verstößen

Mit Blick auf geplante pro-russische Demonstrationen am Wochenende - sie waren für Stuttgart, Frankfurt und Hannover angekündigt - haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Innenpolitiker ein striktes Durchgreifen der Polizei bei Verstößen gegen Auflagen oder Gesetze gefordert. "Das Zeigen des 'Z' verherrlicht Kriegsverbrechen und kann deshalb unserer Ansicht nach strafrechtlich verfolgt werden. Hier brauchen wir ein konsequentes Einschreiten der Polizei“, sagte Faeser der "Welt am Sonntag".

Z-Symbol steht im Fokus

Am vergangenen Sonntag hatte ein Autokorso durch Berlin Empörung ausgelöst. An zahlreichen Autos waren Fahnen in den russischen Farben Weiß-Blau-Rot zu sehen. Auch das Z-Symbol wurde nach Angaben von Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) gezeigt. Beim Autokorso in Stuttgart war das Z-Symbol nach Angaben der Polizei nicht zu sehen. Seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine Ende Februar ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes "Z" zu sehen. Es steht für "Za Pobedu" - "Für den Sieg". Es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes auf Gebäuden, an Autos und auf Kleidung sowie in sozialen Medien zur Unterstützung des Angriffskrieges gezeigt.

"Menschen dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden"

Nach Ansicht des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) darf der russische Angriffskrieg keinen Riss durch die deutsche Gesellschaft, Familien- und Freundeskreise ziehen. "In unserem Land leben russisch-stämmige Menschen, die mit Putins Krieg nichts am Hut haben und die deshalb nicht unter Generalverdacht gestellt, diskriminiert oder ausgegrenzt werden dürfen", sagte er bei einem Treffen mit Vertretern von russlanddeutschen Organisationen laut einer Mitteilung seines Ministeriums vom Samstag.

Schon gar nicht dürfe der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf unseren Straßen und Plätzen seine Fortsetzung finden, so Strobl, der auch Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler ist. "Vielmehr muss der Krieg uns alle darin bestärken, besonnen zu bleiben und uns mit allen Kräften weiterhin für ein Klima des Miteinanders einzusetzen - in unseren Schulen, an unseren Arbeitsplätzen, beim Einkaufen, in unseren Gasthäusern und auf unseren Straßen", so Strobl.