Frau fährt versehentlich auf Stuttgarter Stadtbahngleise

Eine 69-jährige Frau ist am Donnerstag versehentlich mit ihrem Auto auf die Gleisen der Stuttgarter Stadtbahn geraten und mehrere hundert Meter entlang gefahren. Das Fahrzeug musste mithilfe eines Krans geborgen werden, da die Frau keine Möglichkeit hatte auf die Straße zu kommen. Drei Stunden lang konnten im Bereich Mühlhausen richtung Haltestelle Max-Eyth-See keine Straßenbahnen fahren. Laut Polizei entstand am Auto ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Gleisen wurden offenbar nicht beschädigt.