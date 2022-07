Autofahrer wollten Igel retten - vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einer Rettungsaktion für einen kleinen Igel sind in der Nacht zum Samstag auf einer Straße nahe Denkendorf (Landkreis Esslingen) vier Menschen verletzt worden. Weil sie das stachelige Tier auf der Fahrbahn gesehen hatten, hielten zunächst zwei Autofahrer an und stellten ihre Wagen nebeneinander ab, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Zwei nachfolgende Autofahrer wurden auf die stehenden Fahrzeuge noch rechtzeitig aufmerksam. Ein 19 Jahre alter Autofahrer bemerkte die Situation aber zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Die vier Insassen der beiden Autos wurden laut Polizei leicht verletzt, drei von ihnen kamen in Kliniken. In einer Hinsicht war die Aktion aber erfolgreich: Der Igel konnte gerettet werden und unverletzt weiterziehen.