Ein 35-jähriger Autofahrer soll bei Aidlingen (Kreis Böblingen) eine 27-Jährige in ihrem Wagen genötigt und verfolgt und dann zwei Menschen angefahren haben.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Laut Polizei Herrenberg war der Autofahrer am Donnerstagabend bei Aidlingen zunächst sehr dicht auf den Wagen einer 27-Jährigen aufgefahren. Danach überholte er sie und bremste vor ihr ab. Später hielt er im Ortsteil Deufringen an und verfolgte die Frau. Die verständigte einen Angehörigen, der an einer Straße auf sie wartete.

Streit artet aus

Nachdem beide Autos angehalten hatten, wollte der Angehörige der Frau den Verfolger zur Rede stellen. Dieser sei dann plötzlich auf den anderen Mann zugefahren und habe ihn am Arm verletzt. Als der Verfolger weiterfuhr, verletzte er laut Polizei einen unbeteiligten Fußgänger, der leichte Verletzungen erlitt.

Polizei ermittelt gegen Rambo-Fahrer

Der Verfolger fuhr offenbar einfach weiter, wurde aber über sein Kennzeichen ermittelt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Nötigung, Körperverletzung und Fahrerflucht ermittelt. Was hinter dem Vorfall steckt, ist noch nicht bekannt.