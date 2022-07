Autofahrer rammt Rollerfahrer und flüchtet

per Mail teilen

Nach einem schweren Unfall bei Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. Dabei ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden, der Autofahrer beging Fahrerflucht. Kurz vor Mitternacht fuhr ein Rollerfahrer von der Deponie Weißer Stein kommend Richtung Baltmannsweiler, als ihn ein unbekannter Autofahrer von hinten rammte. Der 42-Jährige fiel von seinem Roller. Das Auto schleifte das Zweirad noch mehrere Meter mit und fuhr dann weiter. Es handelt sich laut Polizei vermutlich um einen silbernen Skoda. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Flüchtigen, jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise an die Verkehrspolizei Esslingen. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.