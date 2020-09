per Mail teilen

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Scheibe einer Bankfiliale gefahren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Laut Polizei könnte der 73-jährige Autofahrer Gas und Bremse verwechselt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen im direkten Bereich der Unfallstelle. Auch der Fahrer sowie seine 67-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.