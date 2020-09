per Mail teilen

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet das Auto am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem Lastwagen. Der Autofahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Er hatte möglicherweise gesundheitliche Probleme.