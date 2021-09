per Mail teilen

In Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 67-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Tod des Autofahrers sei aber keine Folge des Unfalls. Der Mann habe vermutlich während der Fahrt wegen gesundheitlicher Probleme das Bewusstsein verloren.