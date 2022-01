Autofahrer unter Drogen gefährdet Verkehr

per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen Autofahrer bei Uhingen (Kreis Göppingen) gestoppt. Der Mann war durch seine Fahrweise aufgefallen. Er fuhr in Schlangenlinien auf der Landstraße, teilweise nur mit 20 Stundenkilometern, und gefährdete mehrfach entgegenkommende Fahrzeuge, so die Polizei. Hinter seinem Auto hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet, da Überholen zu gefährlich war. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter aus Göppingen, konnte die Polizei den Mann stoppen. Der 32-Jährige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bei der Blutentnahme leistete er heftigen Widerstand.