In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag ein 88-jähriger Autofahrer in die Glasfront eines Ladens gefahren und hat zwei Frauen verletzt. Er hatte Gas und Bremse verwechselt.

Der Unfall passierte am Freitagvormittag. Ein 88-jähriger Mann krachte mit seinem Auto in die Glasfront eines Geschäfts. Der Senior hatte nach Polizeiangaben Gas und Bremse beim Einparken verwechselt. Zwei Frauen wurden verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Die beiden Frauen hatten sich vor dem Laden aufgehalten, als der Autofahrer sie anfuhr. Eine der beiden wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die andere Frau wurde nur leicht verletzt. Der 88-jährige Autofahrer kam nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.