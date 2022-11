Wochenende: A81 und A8 wegen Bauarbeiten gesperrt

In drei Nächten wird die A81 bei Sindelfingen an diesem Wochenende gesperrt - und von Samstag auf Sonntag zudem der Albaufstieg der A8.

An diesem Wochenende - also Freitag, 25. November bis Montag, 28. November - wird die A81 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost drei Mal nachts in Folge gesperrt. Hintergrund ist die Erweiterung des Autobahn-Teilstücks auf sechs Fahrspuren. Deshalb muss die Bahn eine bestehende S-Bahn-Brücke abreißen. Die Sperrungen werden auch für weitere Arbeiten genutzt.

Umleitung durch Böblingen und Sindelfingen

Autofahrer müssen sich in folgenden Zeiträumen auf Umleitungen einstellen:



von Freitag um 22 Uhr bis Samstag um 9 Uhr,

von Samstag um 21 Uhr bis Sonntag um 10 Uhr und

von Sonntag um 18 Uhr bis Montag um 5 Uhr.

Der Verkehr wird dabei durch Böblingen und Sindelfingen umgeleitet, Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Behinderungen auch auf A8

Von Samstag um 21 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr ist zudem die A8 am Albaufstieg in Fahrtrichtung München gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke abgebaut. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt über die beschilderte Bedarfsumleitung U29 umgeleitet.