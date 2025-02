Fahrbahnerneuerung in Richtung München

Wegen Schäden wird die Fahrbahn der A8 an der Anschlussstelle Mühlhausen im Täle erneuert. In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar ist die Autobahn in Richtung München gesperrt.

Aufgrund witterungsbedingter Schäden wird die Fahrbahn der A8 von Stuttgart in Richtung München an der Anschlussstelle Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) erneuert. Die Bauarbeiten finden in der Nacht vom Samstag den 15. auf Sonntag den 16. Februar statt. Das teilt die Autobahn GmbH Südwest mit. A8 bei Mühlhausen: Neue Fahrbahn über Nacht Für die Baumaßnahmen sei eine Sperrung an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung München nötig. Um dabei den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Baumaßnahmen laut Autobahn GmbH Südwest von Samstag (22 Uhr) bis Sonntag (ca. 8 Uhr) statt. Über Nacht wird laut Autobahn GmbH Südwest eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. A8-Sperrung in Richtung München: Umleitung über Geislingen Für den Verkehr sei eine Umleitung eingerichtet: Reisende von Stuttgart in Richtung München können laut Autobahnbetreiber die bestehende Umleitung U29 nach Geislingen (Kreis Göppingen) und weiter bis zur Anschlussstelle Ulm-West befahren.