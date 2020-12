per Mail teilen

Auf der Autobahn 81 sind am frühen Dienstagmorgen insgesamt fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Ursache war Straßenglätte. Der Unfall ereignete sich zwischen Ehningen und Hildrizhausen (Kreis Böblingen) in Fahrtrichtung Singen. Zunächst hatte eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das Auto schleuderte über drei Fahrspuren und kam auf einem Standstreifen zum Stehen, teilte ein Sprecher der Polizei dem SWR mit. Zwei Lastwagen bremsten ab, ebenso ein weiterer Pkw. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit einem Pkw und einem Lastwagen und prallte gegen die Leitplanke. Die 55 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug gerettet. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.