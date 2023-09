In Stuttgart ist ein Auto von einem Parkdeck abgestürzt und in einer Böschung gelandet. Eine Person wurde laut Feuerwehr verletzt.

In Stuttgart ist am Dienstagabend ein Auto von einem Parkdeck gestürzt. "Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt", teilte ein Polizeisprecher dem SWR mit. Das Auto sei in einer Böschung gelandet. Aus welcher Höhe das Auto abstürzte, werde noch geklärt - ebenso, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. Vermutlich habe es sich um einen Bedienungsfehler gehandelt, so der Sprecher.

Wie die Feuerwehr auf X, früher Twitter, mitteilte, wurde eine verletzte Person dem Rettungsdienst übergeben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um den mutmaßlich leicht verletzten Fahrer.