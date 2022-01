per Mail teilen

Kurz vor Mitternacht hat sich in Göppingen ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen und war gegen einen Laternenmast geprallt. Der 18-jährige Fahrer war offenbar beim Abbiegen in Richtung Stadtmitte zu schnell unterwegs und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Sowohl der Fahrer, sowie seine beiden 17- und 15-jährigen Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.