Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sind in den frühen Morgenstunden am Freitag zwei Personen schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto auf gerader Strecke von der Fahrbahn in Richtung Bietigheim abgekommen und hat sich überschlagen. Die beiden Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.