Eine Regionalbahn ist am Freitagmorgen bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Sowohl die Lok als auch der Pkw fingen Feuer, so die Polizei.

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn am Freitagmorgen bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) ist der Zugverkehr in der Gegend weiter gestört. Nach Angaben der Bahn ist die Strecke zwischen Entringen und Herrenberg voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Grund sei der Feuerwehreinsatz an den Gleisen. "Die Züge aus Richtung Tübingen Hbf enden und beginnen in Entringen. Ersatzverkehr ist zwischen Entringen und Herrenberg im Pendel eingerichtet", so die Bahn. Der Vorfall ereignete sich demnach an der Haltestelle Zwerchweg der Ammertalbahn.

Die Strecke der Ammertalbahn verbindet Tübingen mit Herrenberg (Kreis Böblingen). SWR Kay-Uwe Hennig

Auto und Lok brannten, keine Verletzten

Nach dem Zusammenstoß am Morgen fingen sowohl die Lok als auch das Auto Feuer, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug brannte dabei komplett, verletzt wurde niemand. Die 25-jährige Autofahrerin war den Angaben zufolge vor dem Zusammenprall aus dem Wagen ausgestiegen.