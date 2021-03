In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat in der Nacht auf Freitag ein 20-jähriger Autofahrer in einer Kurve offenbar die Kontrolle über seinen Pkw verloren, ist über eine Verkehrsinsel geschanzt und letztlich mit dem Auto in einer Hauswand hängengeblieben. Der Fahrer und seine gleichaltrigen Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt, doch durch den Aufprall habe sich das Auto im Gebäude verkeilt. Der Schaden am Auto wird auf 10.000, der am Gebäude auf 50.000 Euro geschätzt. Nach einer Alkoholkontrolle musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben.