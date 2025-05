Am Donnerstag hatte eine Passantin ein im Neckar bei Freiberg versenktes Auto entdeckt. Vom Fahrer fehlte zuerst jede Spur. Jetzt hat die Polizei neue Details bekannt gegeben.

Das aus dem Neckar geborgene Auto gehört einem Schnellimbiss aus Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Fahrer damit am späten Mittwochabend noch Essen ausgeliefert und vermutlich den Zündschlüssel steckengelassen.

Polizei: Lieferwagen wurde wohl gestohlen und dann im Neckar versenkt

Unbekannte sollen daraufhin das Lieferauto gestohlen haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie zunächst damit eine Spritztour machten. Als sie das Fahrzeug nicht mehr benötigten, sollen sie es demnach im Neckar versenkt haben.

Der Diebstahl wurde sofort gemeldet. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Erst am nächsten Tag, am Donnerstag gegen 6:35 Uhr, entdeckte eine Passantin das Auto im Alt-Neckar bei Freiberg (Kreis Ludwigsburg). Sie alarmierte Feuerwehr und Polizei. Rettungskräfte, Wasserpolizei und DLRG rückten daraufhin an. Bei der Bergung wurde zuerst ein Feuerwehrmann an einem Seil hinabgelassen, um zu überprüfen, ob noch Menschen im Auto seien.

Polizei sucht Zeugen in Freiberg und Großsachsenheim

Nachdem er Entwarnung gegeben hatte, wurde das Fahrzeug mit einem Kran aus dem Fluss geborgen. Im Innern fanden Polizisten bei der anschließenden Untersuchung die Tasche des Lieferanten. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges in Großsachsenheim oder in Freiberg beobachtet haben, sich zu melden.