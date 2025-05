Rettungskräfte bergen Auto aus dem Neckar - Fahrer fehlt

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen ein Auto aus dem Fluss geborgen. Vom Fahrer fehlt laut Polizei bislang jede Spur.

In Freiberg am Neckar haben Passanten am Donnerstagmorgen im Alt-Neckar ein schwimmendes Auto im Uferbereich entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Wer und wo der Fahrer ist, bleibt auch nach der Bergung unklar. Fahrer und Hintergründe nicht bekannt Strömungsretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bargen das Fahrzeug am Donnerstagmorgen mit einem Kran aus dem Fluss. Laut Polizei befand sich im Fahrzeug keine Person. Wie der Wagen ins Wasser gelangte und wo der Fahrzeughalter ist, sei noch unklar, so die Polizei. Hinweise auf einen Unfall gebe es nicht. Spuren am Auto werden gesichert Gerüchte, dass das Auto am Vorabend wohl gestohlen wurde, kann die Polizei bislang nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen, die Spuren am Fahrzeug werden noch gesichert.