Prozess gegen einen 26-Jähriger vor dem Landgericht Stuttgart: Er soll ein Mitglied einer rivalisierenden Gruppe absichtlich mit seinem Auto angefahren haben. Dieses liegt im Wachkoma.

Am Landgericht Stuttgart hat am Freitag ein weiterer Prozess in Zusammenhang mit der Schuss-Serie zweier rivalisierender Gruppen in der Region Stuttgart begonnen. Der 26-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft gemeinsam mit vier weiteren Komplizen ein Mitglied der gegnerischen Gruppierung in Stuttgart-Vaihingen angegriffen haben. Nachdem das Opfer zunächst fliehen konnte, soll der Angeklagte ihn bewusst mit seinem Auto angefahren haben, um ihn zu töten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag im Oktober 2023 vor.

Gericht Stuttgart: Opfer wird vorraussichtlich nicht wieder aufwachen

Laut Landgericht soll das Auto den Mann frontal mit 64 Kilometer pro Stunde getroffen haben. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Seitdem befindet er sich im Wachkoma. Nach Angaben des Gerichts gibt es wenig Chancen, dass er wieder aufwachen wird.

Das Landgericht Stuttgart hat für das Verfahren bis Oktober 14 Verhandlungstage angesetzt. Insgesamt ist es mittlerweile das 16. Verfahren am Landgericht, das sich mit dem Konflikt der beiden Banden auseinandersetzt. Es sei ein enormer Aufwand für das Gericht, so ein Sprecher.