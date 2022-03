So wirken sich die hohen Corona-Zahlen in der Region Stuttgart aus

Die steigenden Corona-Infektionszahlen belasten die Krankenhäuser in der Region, weil sich immer mehr Personal infiziert. Der Nahverkehr und die Müllabfuhr sind derzeit nicht so betroffen.

Die Coronazahlen in der Region Stuttgart sind zwar stark angestiegen, aber die Krankenhäusern sind nicht überlastet. So meldet der Klinikverband Südwest in Böblingen auf SWR-Anfrage eine nahezu konstante Corona-Patientenzahl, von den Spitzenwerten der vorangegangen Wellen sei man noch entfernt. Die meisten infizierten Patienten sind nicht wegen Corona im Krankenhaus, sondern wegen anderer Krankheiten. Der Corona-Befund ist dabei eher nebensächlich.

Viele Krankenhausbeschäftigte an Corona erkrankt

Was die Kliniken aber unverändert belastet, ist die Personalsituation. Der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, berichtet von einem höheren Krankenstand beim Personal. "Ich denke, dass wir drei oder vielleicht sogar etwas mehr Prozent derzeit in Isolation haben", so Jürgensen im SWR. Wenn dies in einzelnen Bereichen gehäuft auftrete, reiße das Lücken und erfordert flexible Anpassungen. Ansonsten laufe im Klinikum Stuttgart mehr oder weniger Normalbetrieb.

Auch die Alb Fils Kliniken im Kreis Göppingen berichten von etlichen Corona-Erkrankungen bei den Beschäftigten. Aktuell beträgt der Personalausfall in den Alb-Fils-Kliniken rund fünf Prozent und ist damit doppelt so hoch wie sonst. Das Problem:

"Wir sind genauso ausgelastet wie in der zweiten und dritten Welle der Pandemie."

Wegen des hohen Krankenstands würden aber nicht alle Betten auf den Stationen belegt. Auch wenn die Corona-Beschränkungen zum 20. März auslaufen, werde man krankenhausintern die bisher geltenden Regeln soweit wie möglich aufrechterhalten. Dazu zählen Besuche nur mit 3G+, Maskenpflicht sowie die Beschränkung von Besucherzahlen und -Dauer.

imago images IMAGO / Bihlmayerfotografie

Kaum Probleme bei der Müllabfuhr

Anfang des Jahres gab es im Kreis Ludwigsburg große Probleme bei der Müllabfuhr, die haben sich jetzt laut Abfallverwertungsgesellschaft aber wieder eingerenkt. Auch ansonsten gebe es im Landkreis Ludwigsburg keine Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur, die zu Beeinträchtigungen führen. Dass alles im Normalbetrieb und ohne Ausfälle läuft, melden auch der Landkreis Böblingen und der Rems-Murr-Kreis.

"Dynamisches Infektionsgeschehen" im regionalen ÖPNV

Nachdem es vergangene Woche zu Ausfällen wegen Corona-Erkrankungen gekommen war, melden die S-Bahnen in der Region Stuttgart am Dienstag Normalbetrieb. Es sei aber nicht gesichert, dass dies auch die ganze Woche so bleibe, sagte ein Bahnsprecher dem SWR. Die Zahl der Krankenstände wegen Corona sei sehr dynamisch. Auch im Regionalverkehr in der Region Stuttgart gebe es derzeit keine Zugausfälle - anders als bei der Frankenbahn oder am Hochrhein. Fahrgäste sollten sich über die elektronischen Fahrplanmedien informieren, ob ihre Bahn auch fährt. Der VVS informiert auf seiner Webseite oder auf der VVS-App über Bahnen oder Busse, die wegen hoher Krankenstände ausfallen müssen.