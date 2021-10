Mehr Spontan-Impfungen ab Samstag in Stuttgart

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt. Die Stadt Stuttgart bietet deshalb ab Samstag weitere Spontan-Impfungen in der Stuttgarter Innenstadt an.

Die Stuttgart will mehr impfen und weitet deshalb ihre Impfangebote aus (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

60 Prozent der Menschen in Stuttgart sind vollständig geimpft, teilte die Stadt mit. Um diese Zahl zu erhöhen, setzt Stuttgart nicht erst seit Schließung der Impfzentren Ende September auf spontane Impfaktionen und fährt mit dem Impfbus in die Stadtteile. Mit solchen Aktionen hat die Stadt nach eigenen Angaben 30.000 Menschen erreicht und geimpft.

Impfzelt auf dem Stuttgarter Karlsplatz

In einem Zelt auf dem Karlsplatz in der Stuttgarter City stehen am Samstag fünf Impfteams bereit. Die Aktion wird gemeinsam mit dem Klinikum Stuttgart und der Ärzteschaft durchgeführt. Die Stadt ist vom Erfolg solcher Spontan-Impfangebote überzeugt.

"Bei jeder offenen Aktion erreichen wir 100 bis 200 Personen."

Neben der Impfaktion am Samstag will die Stadt zwei kleinere Impfzentren in leerstehenden Läden in der Stuttgarter Klett-Passage und einem Einkaufscenter einrichten. Ab Anfang November soll auch dort geimpft werden. Der Impfbus soll durch einen Kleinbus verstärkt werden, der die Aktionen unterstützen und lange Wartezeiten vermeiden soll. Die Stadt Stuttgart finanziert die neuen Angebote nach eigenen Angaben mit städtischen Geldern.

Durch die spontanen Impfangebote will die Stadt ihr Ziel erreichen, möglichst viele Menschen zu impfen. "Klar ist, dass wir eine hohe Impfquote brauchen, um das Virus einzudämmen", sagt Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (parteilos).

Stadt Stuttgart: Impfdurchbrüche machen nur 0,4 Prozent aus

Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen nach Ansicht der Stadt, dass die Impfungen wirksam sind. Danach ist der Inzidenzwert bei Ungeimpften mit 183 viermal so hoch wie die Inzidenz unter Geimpften. Impfdurchbrüche sind laut Stadt nur in 0,4 Prozent der Fälle aufgetreten und waren häufig mit Vorerkrankungen verbunden.