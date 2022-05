Ausstellung "Deutsche in Russland - Russlanddeutsche" startet

In Stuttgart startet eine große Ausstellung über Russland und Russlanddeutsche. Die Ausstellung wird im Stuttgarter Haus der Katholischen Kirche gezeigt. Hintergrund sei, dass die evangelische und die Katholische Kirche der prägendste Glauben in dieser Gruppe sei, schreibt die Stuttgarter katholische Kirche in einer Mitteilung. Religion sei für die Menschen eine Verbindung zur Heimat, heißt es weiter. Vorträge und Feiern begleiten die Ausstellung. Dazu wird am Samstag, den 19.2. auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) erwartet.