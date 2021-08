Auf Alkohol sollten Schwangere ganz verzichten - die Realität sieht aber oft anders aus. Deshalb gestaltet der Landkreis Esslingen eine Ausstellung, in der auf die Folgen von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft aufmerksam gemacht werden soll. Geplant ist die Ausstellung mit dem Titel "Zero" im Mai kommenden Jahres. In Deutschland kommen jedes Jahr etwa 10.000 Kinder mit einer alkoholbedingten Fetalen Alkoholspektrum-Störung, kurz FASD zur Welt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes vom Montag. An der Vorbereitung der Ausstellung will der Landkreis Esslingen alle Jugendlichen ab 14 Jahren beteiligen. Im Rahmen eines Wettbewerbs nach den Sommerferien könnten teilnehmende Gruppen Ideen zum Thema FASD einreichen, etwa selbst gestaltete Plakate, Videos oder Musikbeiträge.