Mord vor 37 Jahren - Ausgelieferter Ex-US-Soldat verweigert Aussage

Ein aus den USA nach Baden-Württemberg ausgelieferter Ex-Soldat verweigert die Aussage. Dem inzwischen 64-Jährigen wird Vergewaltigung und versuchter Mord an einer jungen Frau in Göppingen vor 37 Jahren vorgeworfen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte habe sich zu dem Vorwurf bislang nicht geäußert und mache von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, teilte die Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mit. Auf die Spur des Ex-Soldaten kamen die Ermittler dank modernster DNA-Technik. Im Sommer 2013 habe das FBI in den USA eine Treffermeldung mitgeteilt, so die Staatsanwaltschaft Ulm. Letztlich sei dann 2019 durch das Landeskriminalamt eine gerichtsverwertbare Identifizierung des Beschuldigten anhand der Spuren vom Tatort erfolgt.