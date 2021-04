Die 7-Tage-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Nun greifen nächtliche Ausgangssperren. Lediglich im Kreis Böblingen ist es noch nicht ganz soweit.

Negativer Spitzenreiter ist Göppingen mit einer Inzidenz von 223 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern pro Woche. Auch die Landkreise Rems-Murr, Ludwigsburg und Esslingen nähern sich der Inzidenz von 200. Die Inzidenzzahlen sind zwar durch das Osterwochenende nicht wirklich gut vergleichbar zur Vorwoche, dennoch sind sie hoch. Einzelne Hotspots sind derzeit aber auch nicht auszumachen. Aus den Landkreisen heißt es daher weiterhin: "Das Infektionsgeschehen ist größtenteils diffus".

Ausgangssperre auch in Stuttgart

In der Nacht zu Mittwoch ist in diesen Landkreisen um Mitternacht die Ausgangssperre in Kraft getreten. Der Grund sind nicht nur die steigenden Inzidenzzahlen, sondern auch die hohe Auslastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern. Die Ausgangssperre gilt bis auf weiteres von 21 bis 5 Uhr: Die Wohnung darf nur noch verlassen werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Dazu zählen der Besuch beim Lebenspartner, medizinische oder berufliche Gründe. In Stuttgart gilt die Ausgangssperre ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr.

Kreis Böblingen ist die Ausnahme

Der einzige Landkreis in der Region, in dem es noch keine Ausgangssperre gibt, ist Böblingen. Mit 133 gibt es dort momentan die niedrigste Inzidenz, dennoch steigen die Zahlen erheblich an. Am Dienstag wurde dort die Notbremse gezogen, die in den anderen Kreisen schon länger gilt: Geschäfte, Museen, Galerien und Sportanlagen sind wieder zu. Doch das könnte schon bald nicht mehr reichen. "Wir bereiten uns auf ähnliches vor wie die anderen Landkreise und beobachten unsere Zahlen", so Simone Hotz, Sprecherin des Landkreises Böblingen.

Stadt Böblingen besorgt

Schon bald könnte es daher auch im Landkreis Böblingen eine Ausgangssperre geben. Wie ernst die Lage für die Stadt Böblingen ist, hat Oberbürgermeister Stefan Belz in einem Post an seine Bürger auf Facebook deutlich gemacht. Darin heißt es, der Krisenstab der Stadt sei sehr besorgt über die jüngste Entwicklung, da auch in der Stadt die Zahlen so hoch wie noch nie sind. Er appellierte eindringlich an seine Bürger, sich an die geltenden Maßnahmen zu halten, um so einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten.