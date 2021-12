Zum zweiten Mal Ausgangsbeschränkungen im Kreis Esslingen

Der Landkreis Esslingen muss schon zum zweiten Mal eine nächtliche Ausgangsbeschränkung anordnen. Sie gilt seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für nicht-immunisierte Personen von 21 bis 5 Uhr. Der Grund für die Maßnahme: Im Kreis Esslingen ist an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 500 überschritten worden. Ende November war erstmals verfügt worden, dass im Kreis Esslingen Ungeimpfte und nicht Genesene nachts nur für den Weg zur Arbeit ihre Wohnungen verlassen dürfen. Ausgangssperren gelten in der Region Stuttgart auch im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Göppingen. Die Beschränkungen können erst wieder aufgehoben werden, so das Landratsamt, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 500 liegt.