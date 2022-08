Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend wurde ein Mann so stark verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert wurde. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Polizei ermittelt.

Gegen 21:30 Uhr wurde offenbar ein Mann im Stuttgarter Osten bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht wurde. Die Verletzungen seien jedoch laut Polizei nicht lebensgefährlich. Zeugen sprachen von drei Angreifern, eine Fahndung am Abend blieb erfolglos. Hintergründe für die Tat in Stuttgart-Ost sind bisher unbekannt Mehrere Streifenwagen und mehr als zwölf Polizistinnen und Polizisten waren vor Ort. Die Hintergründe für die Tat seien derzeit noch unbekannt, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Die Kriminalpolizei habe bereits Ermittlungen eingeleitet. Erste Ergebnisse werden frühestens am Montagvormittag erwartet, so der Polizeisprecher.