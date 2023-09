Aufgeheizte Menschenmenge

per Mail teilen

Bei einer Auseinandersetzung in Göppingen ist am Samstag eine Schreckschusspistole abgefeuert worden. Laut Polizei waren die Beamten mit einer aufgeheizten Menschenmenge konfrontiert.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Samstagabend in der Göppinger Innenstadt ist es auch zum Einsatz einer Schreckschusswaffe gekommen. Zeugen hatten gegen 20.40 Uhr die Polizei alarmiert. Sie nahm aufgrund einer Personenbeschreibung einen 33-Jährigen fest, hieß es. Die Polizisten fanden den Angaben zufolge bei dem Mann eine Schreckschusswaffe. Er hatte sie demnach in den Hosenbund gesteckt. Eine 25-jährige Frau versuchte, den 33-Jährigen zu befreien. Sie wurde von den Beamtinnen und Beamten überwältigt.

Teils aggressiver Pulk von 150 Zuschauern ringsum

Der Einsatz wurde von etwa 150 jungen Menschen beobachtet, so die Polizei in einer Mitteilung. Diese kommentierten und filmten das Geschehen, einige Videos seien auch in sozialen Netzwerken zu sehen. Die Stimmung sei aufgeheizt und aggressiv gewesen, erklärte die Polizei. Die Einsatzkräfte zogen mehrere Streifenwagenbesatzungen hinzu, insgesamt waren zwei Dutzend Polizisten im Einsatz. Es wurden Personenkontrollen durchgeführt und etliche Platzverweise erteilt. Bei den Geschehnissen sei niemand verletzt worden.

Videos des Geschehens auf Social Media

Nach den Kontrollen fand die Polizei zwei Einhandmesser und einen Schlagring, die fallen gelassen worden waren. Die Göppinger Polizei ermittelt weiter zu den Vorfällen. Generell ist unklar, wer mit wem nun genau in Streit geraten ist und warum. Die Ermittler werten nun auch die Social-Media-Videos aus. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem SWR, dass man keinen Zusammenhang zur Schussserie in der Region Stuttgart sehe, die in den vergangenen Wochen und Monaten die Ermittler beschäftigt hat.