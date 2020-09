In Gerlingen sind rund 20 Jugendliche mit der Polizei aneinander geraten Wie erst jetzt bekannt wurde, waren bei dem Vorfall am Samstag zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Jugendlichen hatten sich nach einer Kontrolle gegen die Beamten solidarisiert und körperlich bedrängt. Acht Streifenwagenbesatzungen mussten die Situation klären. Der Gerlinger Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) verurteilte die Gewalt gegen die Polizei auf Schärfste. „Wir werden nicht tolerieren, dass vereinzelte Jugendliche das gemeinsame Zusammenleben in unserer Stadtgesellschaft stören“, so Oestringer.