Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart hat am Donnerstag insgesamt vier Preise an Unternehmen mit den innovativsten Ausbildungsprojekten verliehen. Zwei davon kommen aus der Region Stuttgart: die Maschinenfabrik Froehlich aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) und die Mercedes-Benz-AG mit ihrer sogenannten Smart Factory. Ziel des Wettbewerbs ist es laut Wirtschaftsministerium, dass Unternehmen schon in der Ausbildung darauf achten, dass die Auszubildenden fit gemacht werden für die Produktionsmethoden der Zukunft, Industrie 4.0 genannt. Darunter versteht man zunehmend von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Prozesse in den Betrieben. Weitere Preisträger sind der Automatisierungsspezialist AZO GmbH aus Osterburken und die Heidelberger Druckmaschinen AG.