Mit dem Stichtag 1. September beginnen in der Region Stuttgart knapp 7.500 junge Menschen ihre Ausbildung in einem Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsbetrieb. Das sind etwas weniger gegenüber dem Vorjahr. Die IHK hofft auf weitere Vertragsabschlüsse in den nächsten Wochen. Die Auswirkungen der Pandemie seien immer noch zu spüren, teilte die IHK Region Stuttgart am Dienstag mit. Für viele junge Leute habe sich in den letzten eineinhalb Jahren die Berufsorientierung schwieriger gestaltet. Den Unternehmen fehlten dadurch Bewerberinnen und Bewerber. Verbessert hat sich die Lage laut IHK in den kaufmännischen Berufen. Einen Rückgang gibt es dagegen im gewerblich-technischen Bereich. In einigen Branchen macht sich der Strukturwandel bemerkbar, etwa bei den Banken. Hier gibt es einen Einbruch bei den Ausbildungszahlen von fast zwölf Prozent.